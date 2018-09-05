Америка "быстро и решительно" ответит на применение химоружия в Сирии - Белый дом

22:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и их союзники готовы дать быстрый и решительный ответ, если посчитают, что президент Сирии Башар Асад решил "вновь использовать химическое оружие". Об этом говорится в сообщении Белого дома, опубликованном во вторник.

"Наша позиция заключается в том, что если президент Башар Асад решит вновь использовать химическое оружие, то США и наши союзники ответят быстро и решительно", - заявили в Белом доме.

"Президент Трамп предупреждал, что подобная атака станет причиной безрассудной эскалации конфликта, поставит под угрозу несколько сотен тысяч жизней", - говорится в пресс-релизе. В нем также отмечается, что "США продолжат неустанную работу с союзниками по поиску дипломатического решения конфликта в Сирии".