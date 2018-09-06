0
0
319
Новости

Число природных катаклизмов на территории России может увеличиться - Минприроды

Добавить в избранное

15:20 06.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минприроды РФ прогнозирует увеличение числа смерчей, наводнений и других климатических катаклизмов на территории России из-за глобального потепления. Об этом говорится в ежегодном докладе министерства "Об охране окружающей среды".

В документе сообщается, что увеличение среднегодовой температуры на территории РФ происходит быстрее, чем в других странах. Например, 2017 год стал одним из самых теплых в стране за последние 80 лет.

Также Минприроды отмечает большое количество выбросов парниковых газов, вызванных "экономическим ростом и увеличением населения". "Это привело к беспрецедентным, по крайней мере за последние 800 тыс. лет, уровням атмосферных концентраций диоксида углерода (CO2), метана и закиси азота", - говорится в докладе. Отмечается, что главной причиной глобального потепления является антропогенное воздействие.

По данным Минприроды, от последствий глобального потепления пострадают конкретные регионы. Министерство отмечает, что в центральной и южной частях России ожидается рост смертности из-за жары и возможной эпидемии инфекционных заболеваний.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

19:30 06.09.2018
СНБО Украины решил усилить военное присутствие в Азовском море
0
6
13:27 06.09.2018
Меркель обсудила ситуацию в Идлибе с Путиным и Эрдоганом
0
69
12:45 06.09.2018
Облик двигателя ПД-35 уже определен, идут расчеты его параметров
0
68
12:25 06.09.2018
Reuters: Франция готова ударить по Сирии в случае применения химоружия в Идлибе
0
57
12:00 06.09.2018
Создание двигателя большой тяги ПД-35 планируют завершить в 2025 году
0
74
07:00 06.09.2018
СМИ: Путин посетит военные учения "Восток-2018"
0
81
14:30 05.09.2018
Российские Су-34 уничтожили цех "Джебхат ан-Нусры" в Идлибе
0
102
12:51 05.09.2018
МИД: Россия в борьбе с терроризмом в Сирии действует точечно
0
102
07:10 05.09.2018
Портал: Атомная подлодка ВМС США с "Томагавками" вошла в Средиземное море
0
130
07:00 05.09.2018
Помпео: Трамп попытался напомнить России о ее обязательстве по Сирии
0
123

Возврат к списку