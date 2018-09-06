Число природных катаклизмов на территории России может увеличиться - Минприроды

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минприроды РФ прогнозирует увеличение числа смерчей, наводнений и других климатических катаклизмов на территории России из-за глобального потепления. Об этом говорится в ежегодном докладе министерства "Об охране окружающей среды".

В документе сообщается, что увеличение среднегодовой температуры на территории РФ происходит быстрее, чем в других странах. Например, 2017 год стал одним из самых теплых в стране за последние 80 лет.

Также Минприроды отмечает большое количество выбросов парниковых газов, вызванных "экономическим ростом и увеличением населения". "Это привело к беспрецедентным, по крайней мере за последние 800 тыс. лет, уровням атмосферных концентраций диоксида углерода (CO2), метана и закиси азота", - говорится в докладе. Отмечается, что главной причиной глобального потепления является антропогенное воздействие.

По данным Минприроды, от последствий глобального потепления пострадают конкретные регионы. Министерство отмечает, что в центральной и южной частях России ожидается рост смертности из-за жары и возможной эпидемии инфекционных заболеваний.