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Агентов ГРУ, возможно причастных к отравлению Скрипалей, опознал завербованный российский дипломат - СМИ

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15:32 11.09.2018 Источник: Эхо Москвы

Агентов ГРУ предположительно причастных к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей опознал завербованный британской разведкой российский дипломат. Это утверждает таблоид Daily Express и называет вербовку россиянина новым провалом ГРУ.

Дипломата, он работал в российском посольстве в Риме, британская разведка обрабатывала многие месяцы. И в итоге его удалось завербовать, это случилось после отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, пишет Daily Express со ссылкой на источник в британской разведке. И называет позывной дипломата: Аполлон. Он долгое время также собирал секретную информацию о деятельности НАТО. Дипломата вскоре после химатаки в Солсбери вывезли в Британию, где он, как утверждает таблоид, дал исчерпывающую информацию и рассказал о «действующей международной шпионской сети Москвы». Когда у спецслужб появились фотографии подозреваемых в отравлении Скрипалей, дипломат их опознал. Это было ещё в апреле, но службы безопасности обнародовали имена агентов ГРУ Петрова и Боширова только на прошлой неделе. Лондон выжидал несколько месяцев с целью проследить маршруты, связи и действия этих людей не только на территории Британии. Но после инцидента в Солсбери они никуда из России не выезжали. Хотя до этого не раз летали в Европу, отмечает газета.

К отравлению Скрипалей по данным другого издания Mirror могут быть причастны шесть россиян. Они входили в группу так называемых «чистильщиков», большинство по данным издания отслеживало перемещение экс-полковника ГРУ.  Эхо Москвы

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