В Госдуму внесен законопроект о запрете военным размещать в интернете данные о себе
17:40 11.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, запрещающий военнослужащим размещать в СМИ и интернете данные о себе и своих сослуживцах.
Как следует из документа, текст которого опубликован в думской электронной базе данных, речь идет о запрете военнослужащим размещать в средствах массовой информации и интернете "информацию (в том числе фото-, видеоматериалы, данные геолокации и другую информацию) о себе и других военнослужащих... позволяющую раскрыть их ведомственную принадлежность, информацию о своей служебной деятельности либо служебной деятельности других военнослужащих... воинских частей, организаций и подразделений, в которых военнослужащие проходят военную службу, и месте их дислокации (нахождения)".
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