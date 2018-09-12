Незамужних женщин в России меньше, чем женатых мужчин - опрос

07:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 16% опрошенных мужчин в России не состоят в браке, незамужних женщин всего 7%. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Женатых мужчин больше (54%), чем замужних женщин (47%), но и холостых мужчин (16%) также больше, чем незамужних дам (7%)", - отмечается в исследовании.

Согласно опросу, 62% россиян находятся в "серьезных" отношениях. Так, 50% жителей России состоят в официальном браке, 10% живут вместе, но не узаконили свои отношения. Всего 2% опрошенных встречаются более одного года и не живут вместе.