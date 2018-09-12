Белоусов: "Классную" систему мы создали <...> при которой жулики и преступники чувствуют себя комфортно

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующая система надзора позволяет нарушающим закон предпринимателям чувствовать себя комфортно, в то же время сами контрольно- надзорные органы в РФ настолько зарегулированы, что "боятся голову уже поднять", заявил помощник президента РФ Андрей Белоусов на Восточном экономическом форуме.

"Мы с моей точки зрения, очень зарегулировали контрольно-надзорные органы. Прямо до такой степени их зарегулировали, что они боятся голову уже поднять", - заявил помощник президента.

"Послушайте, "классную" систему мы создали <...> при которой жулики и преступники чувствуют себя комфортно. То есть мы такую создали систему контрольно-надзорной деятельности, когда люди, которые занимаются незаконным предпринимательством, чувствуют себя комфортно, и с ними ничего нельзя сделать", - сказал он.