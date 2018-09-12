ЕС должен заключить с Африкой соглашение, позволяющее создать 10 млн рабочих мест - Юнкер

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз желает выстроить партнерские отношения с Африкой и планирует заключить соглашение о сотрудничестве, которое бы позволило создать на континенте 10 млн рабочих мест за пять лет. Об этом заявил в среду председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, выступая в Страсбурге с ежегодным обращением к Европарламенту о положении дел в ЕС."Африке не нужна благотворительность, ей нужны настоящие и справедливые партнерские отношения. Мы хотим выстроить новое партнерство с Африкой", - сказал он.По словам Юнкера, речь идет о плане инвестиций в Африку для создания долгосрочных рабочих мест и оживления экономики на континенте. "Мы предлагаем альянс для устойчивых инвестиций между Европой и Африкой. Этот альянс в том виде, в котором мы его планируем, позволит создать в Африке 10 млн рабочих мест только в ближайшие пять лет", - заверил глава ЕК.Он также отметил, что ЕС намерен оказывать поддержку африканским студентам и молодым ученым по линии университетских обменов. "К 2020 году Европейский союз окажет поддержку 35 тысячам африканских студентов и исследователей в рамках нашей программы Erasmus ("Эрасмус"), а к 2027 году их число должно превысить 100 тысяч", - сказал Юнкер.Как подчеркнул глава ЕК, Европа должна будет развивать отношения сотрудничества с Африкой на основе различных двусторонних соглашений о свободной торговле. "Уверен, что мы должны развивать многочисленные европейско-африканские торговые соглашения, двигаясь к общему межконтинентальному соглашению о свободной торговле, экономическому партнерству на основе равенства", - указал он.