Путин заявил, что у России "нет и не может быть агрессивных планов"

08:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назвал РФ миролюбивым государством, у которого нет и не может быть агрессивных планов. Об этом он сказал во время полевого смотра войск на маневрах "Восток-2018".

"Россия - миролюбивое государство, у нас нет и не может быть агрессивных планов, - подчеркнул глава государства. - Наша внешняя политика направлена на созидательное сотрудничество со всеми странами, которые в этом заинтересованы".

"Именно поэтому на этих маневрах, на этих учениях присутствуют 87 наблюдателей из 59 стран мира, я приветствую всех их", - добавил президент.