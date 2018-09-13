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Путин заявил, что у России "нет и не может быть агрессивных планов"

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08:35 13.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назвал РФ миролюбивым государством, у которого нет и не может быть агрессивных планов. Об этом он сказал во время полевого смотра войск на маневрах "Восток-2018".

"Россия - миролюбивое государство, у нас нет и не может быть агрессивных планов, - подчеркнул глава государства. - Наша внешняя политика направлена на созидательное сотрудничество со всеми странами, которые в этом заинтересованы".

"Именно поэтому на этих маневрах, на этих учениях присутствуют 87 наблюдателей из 59 стран мира, я приветствую всех их", - добавил президент.

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