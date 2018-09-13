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Новости

Россияне, которых британские власти обвиняют в отравлении Скрипаля, дали интервью

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12:20 13.09.2018 Источник: Эхо Москвы

Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские власти обвиняют в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, дали интервью RT. Об этом сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

Симоньян добавила, что Боширов и Петров максимально подробно ответили на вопросы, касающихся подозрений в их причастности к отравлению Скрипаля. Эхо Москвы

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