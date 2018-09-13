Россияне, которых британские власти обвиняют в отравлении Скрипаля, дали интервью
12:20 13.09.2018 Источник: Эхо Москвы
Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские власти обвиняют в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, дали интервью RT. Об этом сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.
Симоньян добавила, что Боширов и Петров максимально подробно ответили на вопросы, касающихся подозрений в их причастности к отравлению Скрипаля. Эхо Москвы
Новости
- 13:40 13.09.2018
- Петров и Бошаров рассказали о своем визите в Солсбери
- 13:20 13.09.2018
- Военные США заявили, что перехватили российские бомбардировщики около Аляски
- 13:05 13.09.2018
- Руководство Чехии поддержало перенос своего посольства в Иерусалим
- 13:00 13.09.2018
- Польша намерена наложить вето на санкции ЕС против Венгрии
- 12:32 13.09.2018
- В СКР опровергли информацию о допросе экс-главы МЧС Пучкова
- 12:05 13.09.2018
- Усейн Болт выиграл забег, проходивший в условиях невесомости
- 12:00 13.09.2018
- Граждане России стали меньше доверять "телевизору"
- 11:32 13.09.2018
- В 2017 году мировой индекс счастья упал до минимума за десять лет
- 11:20 13.09.2018
- Суд ЕС отказал банкам и компаниям РФ в аннулировании санкций Евросоюза
- 11:05 13.09.2018
- Полученное по военной ипотеке жилье предлагают сделать неотчуждаемым при разводе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать