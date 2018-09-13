Петров и Бошаров рассказали о своем визите в Солсбери

13:40 Источник: НГ-Online

Главный редактор телеканала RT пообщалась с «подозреваемыми» в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.рассказали, что прилетели в Великобританию, чтобы "оторваться" в Лондоне и посмотреть знаменитый старинный собор в Солсбери.

Из-за плохой погоды и снегопада они были вынуждены сократить визит в Солсбери до одного часа. На следующий день, 4 марта 2018 года, Петров и Боширов вернулись, чтобы продолжить осмотр города. По их словам, они гуляли и осматривали достопримечательности. Россияне не смогли ответить, проходили ли мимо дома Скрипалей, так как просто не знали, где он находится. На вопрос Симоньян, имелся ли у них с собой "Новичок" они ответили отрицательно.



Они также сообщили, что являются предпринимателями и не работают в ГРУ.

"Мы на улицу выйти не можем, мы боимся, мы опасаемся за жизнь, за близких, за тех людей, которые нас знают", - заявил Боширов.

