Суд Англии удовлетворил жалобу Украины по делу о долге перед Россией в размере $3 млрд
14:01 14.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Апелляционный суд Англии удовлетворил в пятницу апелляционную жалобу Украины на вердикт Высокого суда Лондона по делу о долге Киева перед Москвой в размере 3 млрд долларов, передает корр. ТАСС из зала суда.
Таким образом Высокому суду Лондона придется вернуться к рассмотрению долгового спора между Киевом и Москвой в рамках классического судопроизводства с учетом всех политических моментов дела.
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