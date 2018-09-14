Суд Англии удовлетворил жалобу Украины по делу о долге перед Россией в размере $3 млрд

14:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Апелляционный суд Англии удовлетворил в пятницу апелляционную жалобу Украины на вердикт Высокого суда Лондона по делу о долге Киева перед Москвой в размере 3 млрд долларов, передает корр. ТАСС из зала суда.Таким образом Высокому суду Лондона придется вернуться к рассмотрению долгового спора между Киевом и Москвой в рамках классического судопроизводства с учетом всех политических моментов дела.