Банк России повысил ключевую ставку на фоне растущих инфляционных рисков

13:48 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку до 7,5 % с 7,25% на фоне усиливающихся инфляционных рисков."Изменение внешних условий, произошедшее с предыдущего заседания совета директоров, существенно усилило проинфляционные риски", - сообщил ЦБ. Предыдущий раз ЦБ повышал ставку почти 4 года назад - в декабре 2014 года.Возросшая волатильность рубля усилила инфляционные ожидания в РФ, которые в августе повысились до 9,9% с 9,7% в июле. С момента предыдущего совета директоров ЦБ 27 июля курс рубля к доллару упал на 9,3%, к евро - на 8,8%. В начале сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина признала появление ряда факторов, которые позволяют "положить на стол" вопрос возможного повышения ставки.