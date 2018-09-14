0
0
101
Новости

Банк России повысил ключевую ставку на фоне растущих инфляционных рисков

Добавить в избранное

13:48 14.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку до 7,5 % с 7,25% на фоне усиливающихся инфляционных рисков.

"Изменение внешних условий, произошедшее с предыдущего заседания совета директоров, существенно усилило проинфляционные риски", - сообщил ЦБ. Предыдущий раз ЦБ повышал ставку почти 4 года назад - в декабре 2014 года.

Возросшая волатильность рубля усилила инфляционные ожидания в РФ, которые в августе повысились до 9,9% с 9,7% в июле. С момента предыдущего совета директоров ЦБ 27 июля курс рубля к доллару упал на 9,3%, к евро - на 8,8%. В начале сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина признала появление ряда факторов, которые позволяют "положить на стол" вопрос возможного повышения ставки.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

14:32 14.09.2018
Поездки представителей Кремля в регионы РФ не связаны с результатами выборов - Песков
0
12
14:01 14.09.2018
Суд Англии удовлетворил жалобу Украины по делу о долге перед Россией в размере $3 млрд
0
86
13:32 14.09.2018
SpaceX выбрала первого космического туриста, который облетит вокруг Луны
0
114
13:20 14.09.2018
Экстренное заседание синода РПЦ в Москве проходит в отсутствие митрополита Киевского Онуфрия
0
145
13:05 14.09.2018
Глава ВТБ предложил план по отказу от доллара в расчетах
0
160
13:00 14.09.2018
В Нидерландах задержали двух российских шпионов - СМИ
0
160
12:32 14.09.2018
Назван самый популярный авиамаршрут в мире
0
176
12:20 14.09.2018
Трамп заявил, что демократы сильно завысили число жертв ураганов в Пуэрто-Рико
0
191
12:05 14.09.2018
В Израиле нашли следы пива, которому около 13 тысяч лет
0
214
12:00 14.09.2018
В США проверят безопасность бежавших на Запад сотрудников российских силовых органов
0
193

Возврат к списку