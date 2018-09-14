Комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому восстановить РУСАДА

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию рекомендовал исполнительному комитету организации восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах на заседании 20 сентября. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства."Комитет WADA по соответствию сегодня выступил с рекомендацией исполнительному комитету организации восстановить РУСАДА на заседании исполкома 20 сентября", - сказано в релизе.WADA рассмотрит вопрос восстановления РУСАДА на заседании исполкома 20 сентября.