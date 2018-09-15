Верховная рада зарегистрировала проект бюджета Украины на 2019 год
17:30 15.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной раде "Проект закона о государственном бюджете Украины на 2019 год". Об этом сообщается в субботу на сайте парламента.
Текст пояснительной записки к данному документу в электронной базе Рады пока отсутствует.
В пятницу правительство утвердило и передало в Верховную раду проект госбюджета на 2019 год. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, приоритетом бюджета будет финансирование армии. На нужды вооруженных сил и нацбезопасности предлагается направить 209,5 млрд гривен (около 7,48 млрд долл по текущему курсу), что составляет 5 % от ВВП. Эти средства, как сказал премьер, планируется выделить на армию, на модернизацию вооружения и новую технику, повышение денежного довольствия военным. Позже президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны, которым выделил более 5% валового внутреннего продукта (ВВП) на нужды сектора обороны в 2019 году.
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