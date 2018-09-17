Возможности российского "Урагана" впечатлили британские СМИ
10:00 17.09.2018 Источник: Газета.Ru
Российская сторона продемонстрировала всему миру «устрашающую» реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Ураган», которая была показана во время военных учений «Восток-2018», пишет The Sun.
Издание впечатлила военная машина, которая весит 20 т и стреляет ракетами весом 280 кг дважды в секунду. В материале отмечается, что от «устрашающих» кадров видеозаписи «кровь стынет в жилах».
Ранее сообщалось, что журнал Popular Mechanics назвал новую российскую снайперскую винтовку МЦ-116М одной из самых смертоносных в мире. Газета.Ru
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