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США могут объявить о новых пошлинах на товары из Китая

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20:35 17.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу полагает, что Вашингтон вскоре объявит о введении новых пошлин на товары из Китая на сумму 200 млрд долларов. Об этом Кадлоу, являющийся одним из ключевых советников президента США Дональда Трампа, заявил в понедельник во время выступления на экономическом форуме в Нью-Йорке.

"Президент предлагал пошлины на пару сотен миллиардов долларов", - приводит его слова телеканал Си-эн-би-си. "Он недоволен переговорами с Китаем на этот счет. Я полагаю, вскоре об этом будет объявлено", - добавил Кадлоу.

Агентство Блумберг ранее сообщило, что Трамп дал указание помощникам приступить к выполнению плана, предполагающего в конечном счете введение пошлин на дополнительные группы товаров из Китая. Отмечалось, что речь идет о пошлинах в размере около 10%. Предполагалось, что их могут ввести 17-18 сентября.

Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. 15 июня он объявил, что в связи с якобы кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике, США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары на сумму 50 млрд долларов. Власти КНР незамедлительно ответили тарифами применительно к импортируемой американской продукции на аналогичную стоимость.

После этого представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер объявил о подготовке дополнительного списка китайских товаров на сумму 200 млрд долларов для введения тарифов в размере 10%. Он мотивировал данный шаг тем, что КНР не хочет изменить несправедливую торговую практику.

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