США могут объявить о новых пошлинах на товары из Китая
20:35 17.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу полагает, что Вашингтон вскоре объявит о введении новых пошлин на товары из Китая на сумму 200 млрд долларов. Об этом Кадлоу, являющийся одним из ключевых советников президента США Дональда Трампа, заявил в понедельник во время выступления на экономическом форуме в Нью-Йорке.
"Президент предлагал пошлины на пару сотен миллиардов долларов", - приводит его слова телеканал Си-эн-би-си. "Он недоволен переговорами с Китаем на этот счет. Я полагаю, вскоре об этом будет объявлено", - добавил Кадлоу.
Агентство Блумберг ранее сообщило, что Трамп дал указание помощникам приступить к выполнению плана, предполагающего в конечном счете введение пошлин на дополнительные группы товаров из Китая. Отмечалось, что речь идет о пошлинах в размере около 10%. Предполагалось, что их могут ввести 17-18 сентября.
Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. 15 июня он объявил, что в связи с якобы кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике, США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары на сумму 50 млрд долларов. Власти КНР незамедлительно ответили тарифами применительно к импортируемой американской продукции на аналогичную стоимость.
После этого представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер объявил о подготовке дополнительного списка китайских товаров на сумму 200 млрд долларов для введения тарифов в размере 10%. Он мотивировал данный шаг тем, что КНР не хочет изменить несправедливую торговую практику.
Новости
- 21:00 17.09.2018
- Меркель: Германия готова принять беженцев из Сирии и Ирака
- 19:57 17.09.2018
- Выборы в Приморье обрастают "фейками" - эксперт
- 19:50 17.09.2018
- Шойгу: Новой военной операции в сирийском Идлибе не будет
- 19:41 17.09.2018
- Путин назвал срок создания демилитаризованной зоны в Идлибе
- 19:30 17.09.2018
- США хотят инвестировать в Гренландию
- 18:58 17.09.2018
- Силуанов озвучил прогноз по курсу рубля
- 18:15 17.09.2018
- Путин и Эрдоган разговаривают уже более трех часов
- 17:40 17.09.2018
- Депардье намерен получить гражданство Турции
- 17:12 17.09.2018
- Пресс-секретарем главы правительства РФ назначен Олег Осипов
- 17:00 17.09.2018
- Компании будут лишаться права управления домами после повторных нарушений - Медведев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать