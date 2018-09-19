В Госдуму внесен законопроект о распространении реновации на регионы
15:00 19.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Госдуму внесён законопроект о распространении реновации на регионы России. Авторами документа выступили лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и глава думского комитета по ЖКХ Галина Хованская.
Отмечается, что в законопроекте реновация предлагается в случае аварийного жилищного фонда. Отмечается, что органы госвласти на местах в качестве источников финансирования программы должны использовать средства регионального бюджета и другие не запрещённые законом источники. Говорит Москва
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