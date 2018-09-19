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Украина вышлет России в пятницу сообщение о непродлении Договора о дружбе

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20:10 19.09.2018 Регион: СНГ Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинское внешнеполитическое ведомство 21 сентября нотой проинформирует Российскую Федерацию о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

"Мы на этой неделе формально вышлем России наше сообщение о непродлении. Думаю, что в пятницу [21 сентября] вышлем", - цитирует его агентство УНИАН. По словам Климкина, это сообщение "в принципе, готово"."Мы проинформируем параллельно все международные организации, и, конечно, ООН, потому что это необходимо. Но и также все остальные международные организации о непродлении договора", - добавил он.

Ранее 19 сентября кабмин Украины поручил Министерству иностранных дел до 27 сентября уведомить Россию и международные организации о желании Киева прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ.

Президент Украины Петр Порошенко 17 сентября подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ. Этот указ вступил в силу в среду. Теперь документ должен быть одобрен Верховной радой.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. В октябре 2018 года истекает срок, когда стороны должны заявить о намерении продлить или расторгнуть действие договора на очередной период.

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