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Утвержден перенос выходных дней в 2019 году

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09:00 20.09.2018 Источник: Газета.Ru

Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений проработала и одобрила предложения по переносу выходных и праздничных дней в 2019 году. Проект постановления правительства разработало Министерство труда. Причиной переноса выходных и праздников, заявляют в ведомстве, является «рациональное» использование работающими гражданами выходных и праздничных дней

«Сегодня [19 сентября] Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила данный проект», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе Минтруда сообщили, что совпадающие с нерабочими праздничными днями 5 и 6 января (суббота и воскресенье) перенесут на 2 и 3 мая (четверг и пятница). Также выходной день с субботы 23 февраля будет смещен на пятницу, 10 мая.

Таким образом, в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 30 декабря 2018 года по 8 января. Ко Дню защитника отечества россиян ждут два выходных дня, с 23 по 24 февраля. В Международный женский день выходными будут 8, 9 и 10 марта. Продолжительными получились также майские праздники — россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая, а также с 9 по 12 мая. При этом 12 июня, День России, окажется выходным в середине недели, в среду. В День народного единства россияне вновь будут отдыхать три дня подряд — 2, 3 и 4 ноября. Газета.Ru

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