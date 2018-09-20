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Суд отправил Марин Ле Пен на психиатрическую экспертизу

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15:00 20.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Суд назначил Марин Ле Пен психиатрическую экспертизу. Претензии к французскому политику связаны с её публикацией в Twitter. Три года назад Ле Пен разместила фотографию казней запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство».

Во время проверки главе партии «Национальное объединение» нужно будет ответить на восемь вопросов. Ей вменяют распространение сообщения насильственного характера, доступного несовершеннолетним.

Марин Ле Пен уже отреагировала на это, написав в Twitter: «За осуждение ужасов «Исламского государства» «правосудие» назначает мне психиатрическую экспертизу! Как далеко они зайдут?» Свой пост она сопроводила возмущённым смайликом.  Говорит Москва

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