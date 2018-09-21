ФАС оштрафовала операторов "большой четверки"
14:32 21.09.2018 Источник: РБК
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России наложила на каждого из сотовых операторов «большой четверки» («ВымпелКом», МТС, «МегаФон», ООО «Т2 Мобайл») штрафы по делу о национальном роуминге в размере 750 тыс. руб. Об этом заявил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин, сообщается в Twitter ФАС.
«На каждого оператора связи был наложен штраф в размере около 750 тыс. руб.», — сказал Голомолзин. Он добавил, что решение относительно точной суммы штрафа для операторов по делу о внутрисетевом роуминге примут в октябре. РБК
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