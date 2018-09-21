0
0
46
Новости

ФАС оштрафовала операторов "большой четверки"

Добавить в избранное

14:32 21.09.2018 Источник: РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России наложила на каждого из сотовых операторов «большой четверки» («ВымпелКом», МТС, «МегаФон», ООО «Т2 Мобайл») штрафы по делу о национальном роуминге в размере 750 тыс. руб. Об этом заявил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин, сообщается в Twitter ФАС.

«На каждого оператора связи был наложен штраф в размере около 750 тыс. руб.», — сказал Голомолзин. Он добавил, что решение относительно точной суммы штрафа для операторов по делу о внутрисетевом роуминге примут в октябре.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

14:12 21.09.2018
РФ будет платить по своим обязательствам даже в случае санкций США на госдолг - Сторчак
0
56
14:00 21.09.2018
Мосгорсуд ликвидировал движение "СтопХам" по требованию Минюста
0
79
13:32 21.09.2018
РФ ведет модернизацию "божественной" тяжелой артиллерии - National Interest
0
131
13:20 21.09.2018
Японская космическая станция высадила на астероид Рюгу два посадочных аппарата
0
137
13:05 21.09.2018
Bellingcat "разобралась" с документами Петрова и Боширова
0
211
13:00 21.09.2018
Украина подготовила санкции против работающих в Крыму предприятий
0
185
12:32 21.09.2018
За неделю у российских границ замечены 37 иностранных летательных аппаратов
0
195
12:20 21.09.2018
Власти Эквадора пообещали не выдворять Ассанжа из посольства в Лондоне
0
211
12:05 21.09.2018
Меркель отказалась поприветствовать Мэй на саммите в Зальцбурге - Daily Express
0
257
12:00 21.09.2018
Президент Вьетнама скончался от вирусного заболевания, от которого в мире нет лекарства
0
267

Возврат к списку