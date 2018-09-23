СМИ: У Терезы Мэй есть тайный план на политическое будущее
08:38 23.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Помощники премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в тайне готовят план действий на случай, если в ноябре в Соединенном Королевстве пройдут внеочередные парламентские выборы. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила в воскресенье газета "Санди таймс".
Издание отмечает, что такой сценарий вполне возможен в случае провала переговоров между Лондоном и Брюсселем по условиям Brexit. Ранее на этой неделе Мэй охарактеризовала сложившуюся на данном направлении ситуацию как тупиковую, так как ЕС отказывается принимать план, представленный правительством Мэй в июле. Недовольство политикой Мэй и ее правительства растет и внутри страны - как со стороны лейбористской оппозиции, так и наиболее ярых евроскептиков из правящей консервативной партии.
Издание сообщает, что Мэй готова к тому, чтобы добровольно уйти в отставку летом 2019 года, чтобы на ближайшие месяцы сохранить премьерский пост и избежать вотума о доверии, инициировать который готова часть депутатов-тори.
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