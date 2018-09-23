Минобороны РФ поставило американцев в пример израильтянам
12:30 23.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поведение израильских пилотов при операциях в Сирии в корне отличается от действий авиации США в регионе - американские и российские летчики своевременно исключают любые угрозы. Об этом в воскресенье заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Стоит отметить, поведение израильских летчиков в корне отличается от действий американской авиации в регионе", - сказал он. Генерал пояснил, что каналы связи позволяют летчикам России и США "своевременно принять меры по исключению любых ситуаций, несущих угрозы российским и американским военнослужащим как в воздухе, так и на земле".
"Российская сторона ни разу не нарушила договоренности с Израилем и не применяла развернутые в Сирии российские средства ПВО, даже несмотря на то, что в ходе нанесения Израилем авиационных ударов в ряде случаев возникали моменты, которые создавали потенциальную угрозу безопасности военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации", - заявил Конашенков.
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