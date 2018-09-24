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Британия не отправляла подлодки к берегам Сирии для нанесения удара - СМИ

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10:32 24.09.2018 Источник: Газета.Ru

Великобритания не отправляла подводные лодки в Средиземное море для нанесения удара по правительственным войскам Сирии за использование химоружия. Об этом пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на источник в минобороны страны.

Издание отмечает, что в начале 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала приказ нанести удары по Сирии, причем британские СМИ распространили сообщения, что подводные лодки с крылатыми ракетами находятся на полпути к Средиземному морю, в то время как на самом деле Британия не отправила ни одной единицы техники.


Как полагает Daily Mail, в распоряжении британских вооруженных сил не нашлось необходимых средств, которые можно было бы отправить в Сирию. Причиной тому газета называет плачевное состояние армии из-за многолетних сокращений бюджета на оборонные нужды.

Ранее сообщалось, что Британия пообещала ответить на применение химоружия в Сирии.  Газета.Ru

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