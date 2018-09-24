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КС Молдавии в четвертый раз приостановил полномочия президента Додона

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15:00 24.09.2018 Источник: РБК

Конституционный суд (КС) Молдавии временно приостановил полномочия президента республики Игоря Додона, его функция по назначению двух новых членов правительства будет передана председателю парламента или премьер-министру, сообщает издание Realitatea.md.

Ранее премьер-министр Молдавии Павел Филип предложил президенту Додону кандидатуры новых руководителей для Министерства сельского хозяйства и Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты. Возглавить местный Минздрав, по мнению премьера, должна Сильвия Рада, а Министерство сельского хозяйства и регионального развития — Николай Чубука. Однако Додон их кандидатуры не поддержал.

Отказ президента от утверждения предложенных правительством министров суд приравнял ко «временной неспособности исполнять свои обязанности». «В этом случае полномочия главы государства могут быть делегированы председателю парламента или премьеру», — заявил председатель КС Михай Поалелунжь (цитата по ТАСС).

В очередной раз новые министры могут быть назначены без участия президента республики.  РБК

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