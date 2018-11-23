В Иране заявили, что располагают ракетами, которые могут поразить военные базы США

10:20 Источник: Газета.Ru

Иранский глава аэрокосмических сил заявил, что Иран располагает ракетами, которые могут поразить военные базы Соединенных Штатов, а также американские авианосцы в Персидском заливе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское агентство Tasnim. Военный подчеркнул, что армия Ирана применит оружие, если их спровоцируют США.

«Наши ракеты «земля-море» имеют область поражения 700 км... авианосцы США являются нашими целями», — подчеркнул глава аэрокосмических сил Ирана. Он не уточнил, какими действиями американская сторона может спровоцировать военный конфликт в регионе.

Ранее Иран заявил о начале производства собственных истребителей. Газета.Ru