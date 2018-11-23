Главой ГРУ впервые может стать военный моряк - источник

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Временное исполнение обязанностей начальника Главного разведывательно управления Генштаба ВС РФ возложено на первого заместителя руководителя ГРУ вице-адмирала Игоря Костюкова, он же является наиболее вероятным кандидатом на эту должность. Об этом в четверг сообщил ТАСС источник в военном ведомстве.

Предыдущий начальник главного управления Игорь Коробов скончался 21 ноября 2018 года на 63-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

"Временно исполняющим обязанности начальника Главного разведывательно управления Генштаба ВС РФ стал первый заместитель руководителя главного управления Игорь Костюков", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Костюков является и основным кандидатом на должность начальника ГРУ. "Если он будет назначен, то станет первым в истории ГРУ моряком, ставшим во главе военной разведки".

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

По данным открытых источников, Костюков родился 21 февраля 1961 года. Получил сначала военно-морское образование, затем окончил Военно-дипломатическую академию, после чего служил в Главном разведывательном управлении. Являясь одним из руководителей российской военной разведки, принимал непосредственное участие в руководстве военной операцией в Сирии. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, вице-адмиралу присвоено звание Героя России. В конце декабря 2016 года включен в санкционный список США в связи с "действиями по подрыву демократии в США", в сентябре 2018 года - в санкционный список США за вмешательства в американские выборы 2016 года.