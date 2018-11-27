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Новости

Только 22% жителей Германии не видят рисков в подписании договора ООН о миграции

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13:05 27.11.2018 Источник: REGNUM

Около 40% граждан Германии считают, что Глобальный договор Организации объединенных Наций (ООН) «о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции» приведет к большему въезду мигрантов в страну, передает немецкий телеканал N-TV 27 ноября.

40% респондентов считают, что договор создаст новые основания для предоставления убежища иностранцам. Почти столько же принявших участие в опросе затруднились ответить. 22,7% заявили, что не видят никаких дополнительных рисков в случае подписания договора.

Опрос проводился институтом Insa от имени Союза ценностей, в который входят тысячи консервативных членов партий «Христианско-демократический союз» и «Христианско-социальный союз».

Как сообщалось ранее, канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает Глобальный договор ООН и призывает другие страны присоединиться к нему. Подписание договора планируется на конференции ООН в Марокко в декабре. Ряд стран, в том числе США, Австрия, Венгрия, Болгария, Польша, Израиль, не будут подписывать документ.  ИА REGNUM

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