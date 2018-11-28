NASA анонсировало скорое возвращение США на Луну
16:12 28.11.2018 Источник: Газета.Ru
Глава NASA Джим Брайденстайн в своем твиттере заявил, что Соединенные Штаты в скором времени намерены вернуться на Луну, причем он пообещал, что это произойдет «раньше, чем вы думаете».
По его словам, американское космическое агентство объявит о заключении новых «Лунных партнерств» с американскими компаниями в четверг, 29 ноября.
«США возвращаются на Луну, и мы сделаем это раньше, чем вы думаете!», — написал Брайденстайн. Газета.Ru
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