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Новости

NASA анонсировало скорое возвращение США на Луну

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16:12 28.11.2018 Источник: Газета.Ru

Глава NASA Джим Брайденстайн в своем твиттере заявил, что Соединенные Штаты в скором времени намерены вернуться на Луну, причем он пообещал, что это произойдет «раньше, чем вы думаете».

По его словам, американское космическое агентство объявит о заключении новых «Лунных партнерств» с американскими компаниями в четверг, 29 ноября.

«США возвращаются на Луну, и мы сделаем это раньше, чем вы думаете!», — написал Брайденстайн.  Газета.Ru

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