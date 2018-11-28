NASA анонсировало скорое возвращение США на Луну

16:12 Источник: Газета.Ru

Глава NASA Джим Брайденстайн в своем твиттере заявил, что Соединенные Штаты в скором времени намерены вернуться на Луну, причем он пообещал, что это произойдет «раньше, чем вы думаете».

По его словам, американское космическое агентство объявит о заключении новых «Лунных партнерств» с американскими компаниями в четверг, 29 ноября.

«США возвращаются на Луну, и мы сделаем это раньше, чем вы думаете!», — написал Брайденстайн. Газета.Ru