Режиссер Квентин Тарантино впервые женился
16:32 29.11.2018 Источник: Эхо Москвы
Голливудский режиссёр Квентин Тарантино впервые женился. Избранницей 55-летнего создателя фильмов «Бешеные псы», «Криминальное чтиво», «Убить Билла» и других стала израильская певица и модель.
Тарантино больше не закоренелый холостяк. Он вчера женился на Даниэле Пик, с которой знаком с конца нулевых. Израильская певица и модель младше знаменитого режиссёра на 20 лет. Свадьбу сыграли в частном доме Лос-Анджелеса в камерной обстановке. Собрали около 20-ти гостей. Очень близких людей – родственников и друзей, в число приглашённых попал британский актёр, режиссёр и продюсер Тим Рот, пишет таблоид People. Тарантино и Пик познакомилась в Израиле на премьере фильма «Бесславные ублюдки». Отношения режиссёра и певицы не назовёшь безоблачными. Они и расставались и опять сходились. Даниэла как отмечают СМИ дочь известного певца и композитора, уроженца Польши Цвики Пика. Именно он написал песню «Дива», которая принесла Израилю в лице транссексуальной Даны Интернешнл победу на Евровидении в 98м году. А спустя несколько лет дочь Пика Даниэла запела вместе с сестрой. В Израиле они стали известны после сингла Hello, Hello. Затем девушка стала работать сольно. Для избранницы Тарантино это кстати тоже первый брак. Режиссёр даже во время их знакомства не раз заявлял, что на первом месте у него стоит карьера, а поклонники шутили, что он ждёт только одну женщину – свою музу, актрису Уму Турман. Но в сентябре прошлого года Тарантино неожиданно устроил грандиозную вечеринку в Нью-Йорке в честь помолвки с любимой, среди гостей были Ума Турман, Брюс Уиллис, Самюэл Джексон и другие. После этого было объявлено о скорой свадьбе, но приготовления затянулись.
Тарантино за несколько дней до свадьбы закончил работу над фильмом «Однажды в Голливуде», он выйдет в следующем году. Эхо Москвы
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