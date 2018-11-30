Минобороны Бельгии проинформировало о перехвате российских Су-27

10:00 Источник: Газета.Ru

Министерство обороны Бельгии проинформировало о перехвате российских Су-27 над Балтийским морем. Об этом сообщается в твиттере ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел 28 ноября. При этом российские истребители не предоставили полетного плана.

«…самолеты F-16 бельгийских ВВС, в настоящее время развернутые в Балтийском регионе для обеспечения неприкосновенности воздушного пространства НАТО, провели перехват группы российских Су-27», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что разведку у российских границ за неделю провели 14 летательных аппаратов. Газета.Ru