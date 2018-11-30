0
0
99
Новости

Минобороны Бельгии проинформировало о перехвате российских Су-27

Добавить в избранное

10:00 30.11.2018 Источник: Газета.Ru

Министерство обороны Бельгии проинформировало о перехвате российских Су-27 над Балтийским морем. Об этом сообщается в твиттере ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел 28 ноября. При этом российские истребители не предоставили полетного плана.

«…самолеты F-16 бельгийских ВВС, в настоящее время развернутые в Балтийском регионе для обеспечения неприкосновенности воздушного пространства НАТО, провели перехват группы российских Су-27», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что разведку у российских границ за неделю провели 14 летательных аппаратов. Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

10:32 30.11.2018
В РПЦ заявили о "торможении" планов Константинополя по украинской автокефалии
0
46
10:20 30.11.2018
Украинских офицеров, задержанных в Керченском проливе, переводят в СИЗО Москвы - омбудсмен
0
67
10:05 30.11.2018
В РФ увеличилось число сторонников передачи Курил
0
92
09:32 30.11.2018
Украина прекратила действие уже 48-ми договоров с РФ
0
155
09:20 30.11.2018
Сенат США осудил действия РФ в Керченском проливе
0
180
09:05 30.11.2018
Избранный президент Грузии заявила, что не готова к сотрудничеству с Россией в настоящий момент
0
183
09:00 30.11.2018
Кремль сожалеет об отмене встречи Путина и Трампа
0
191
00:01 30.11.2018
Госдеп "расшифровал" заявление Трампа об отмене встречи с Путиным
0
402
23:51 29.11.2018
ПО пути в Аргентину у Ангелы Меркель сломался самолет
0
589
21:30 29.11.2018
Журналист CNN назвал возможную реальную причину отмены встречи Трампа с Путиным
0
1181

Возврат к списку