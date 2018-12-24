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В Госдуму внесен законопроект, позволяющий оформлять ОСАГО "на водителя"

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11:20 24.12.2018 Источник: REGNUM

Законопроект, дающий водителю выбор, как именно оформлять ОСАГО — «на автомобиль» или же «на водителя», внес в Госдуму депутат от ЛДПР Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.

Предусматривается альтернативная возможность заключения договора ОСАГО, который бы мог действовать в отношении любого транспортного средства (ТС), находящегося во владении страхователя, если оно соответствует типу (категории) и назначению транспортного средства, указанного в таком договоре.

По мысли автора, обладатель такого «универсального» полиса сможет управлять любым находящимся в его владении транспортным средством, категория которого совпадает с категорией, указанной в страховом полисе.

Кроме того, при наличии соответствующей доверенности, с согласия или в присутствии собственника иного ТС той же категории, водитель сможет управлять ТС без дополнительного внесения в какой-либо страховой полис.

«Предполагается, что на размер страховой премии, уплачиваемой страхователем, будет влиять лишь его возраст, стаж и аварийность», — пояснил Нилов.

Нововведение, предполагает автор, облегчит и ситуацию с куплей-продажей машины. При продаже или покупке автомобиля той же категории, например «А», страхователю не придется снова менять страховой полис и требовать от страховщика оставшуюся сумму страховой премии по прекращенному договору.

Сейчас структура коэффициентов возлагает на страхователя ответственность за возраст, стаж, аварийность иных водителей, которые указываются в полисе ОСАГО, что значительно увеличивает размер страховой премии.

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