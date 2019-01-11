Матвиенко предложила восстановить в России должность генерал-прокурора

15:00 Источник: Эхо Москвы

Валентина Матвиенко предлагает восстановить в России должность генерал-прокурора. «Звучит солиднее, да и бояться будут точно больше», — сказала сегодня спикер Совета Федерации генпрокурору Юрию Чайке. По мнению Матвиенко, сотрудникам прокуратуры доверяют, поскольку к ним обращаются за помощью при задержках зарплат, пенсий, пособий, необоснованном росте цен. Эхо Москвы