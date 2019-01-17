Президент Сербии подарит Путину собаку - СМИ
10:32 17.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
СМИ сообщили, что президент Сербии подарит Путину собаку. По данным местной прессы, Александр Вучич преподнесёт российскому коллеге трёхмесячного щенка шарпланинской овчарки. Пёс имеет богатую родословную и ведёт своё происхождение из Косова.
Сегодня Владимир Путин с официальным визитом посетит Сербию и встретится с президентом Александром Вучичем. Ожидается, что стороны подпишут более 20 соглашений и обсудят продление газопровода «Турецкий поток».
СМИ пишут, что в Белграде Путину готовят торжественный приём. Все улицы приведены в порядок, развешены приветственные баннеры. Говорит Москва
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