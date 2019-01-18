Идею о продаже алкоголя и табака в спецмагазинах поддержали в Минздраве
20:00 18.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Минздраве поддержали идею о продаже алкоголя и табака в спецмагазинах. С таким предложением ранее выступил депутат Госдумы Андрей Свинцов.
По мнению парламентария, это уменьшит количество спонтанных покупок таких товаров, а ассортимент магазинов не будет провоцировать в несовершеннолетних желание попробовать пиво и сигареты.
Как заявил RT главный нарколог Минздрава Евгений Брюн, подобную инициативу уже давно обсуждали в ведомстве.
«Мы много лет обращались в Госдуму, собирали подписи граждан, чтобы инициировать такой законопроект. Так что мы можем только приветствовать, что наши усилия совместно с депутатами осуществляются», — сказал Брюн. По его мнению, подобный проект закона внесёт «свою лепту в оздоровление нации». Говорит Москва
24smi.org
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