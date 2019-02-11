Названы регионы РФ с самым доступным бензином

11:05

Рейтинг регионов с самым доступным бензином возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2006 литров в месяц. Второе место занимает Москва (1699 литров), третье — Ненецкий автономный округ (1588 литров).

Самая низкая доступность зафиксирована в республиках Северного Кавказа, жители которых могут приобрести на свою зарплату в три-четыре раза меньше бензина, чем жители Ямала. Так, на среднюю в Дагестане зарплату в месяц можно купить 483 литра бензина АИ-92.



Как сообщает РИА Новости, разброс цен на топливо в регионах очень большой. Самый дешёвый бензин марки АИ-92 зафиксирован в Ингушетии (42,52 рубля за литр), самый дорогой — на Чукотке (59 рублей).



Дороже всех за литр топлива платят жители Магаданской области, Якутии, Камчатки и Сахалинской области. Эксперты объясняют это тем, что жизненно важные товары сюда завозят в тёплое время года по морям и рекам.



В среднем по России за 2018 год стоимость бензина АИ-92 выросла на 9,9%. news.ru

