Названы регионы РФ с самым доступным бензином
11:05 11.02.2019
Рейтинг регионов с самым доступным бензином возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2006 литров в месяц. Второе место занимает Москва (1699 литров), третье — Ненецкий автономный округ (1588 литров).
Самая низкая доступность зафиксирована в республиках Северного Кавказа, жители которых могут приобрести на свою зарплату в три-четыре раза меньше бензина, чем жители Ямала. Так, на среднюю в Дагестане зарплату в месяц можно купить 483 литра бензина АИ-92.
Как сообщает РИА Новости, разброс цен на топливо в регионах очень большой. Самый дешёвый бензин марки АИ-92 зафиксирован в Ингушетии (42,52 рубля за литр), самый дорогой — на Чукотке (59 рублей).
Дороже всех за литр топлива платят жители Магаданской области, Якутии, Камчатки и Сахалинской области. Эксперты объясняют это тем, что жизненно важные товары сюда завозят в тёплое время года по морям и рекам.
В среднем по России за 2018 год стоимость бензина АИ-92 выросла на 9,9%. news.ru
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