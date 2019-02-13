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Мадуро собирается развивать в Венесуэле туризм и экспортировать продукты

07:35 12.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венесуэла намерена развивать туристический потенциал и продвигать свои национальные продукты на мировых рынках. Об этом заявил в понедельник президент Венесуэлы Николас Мадуро на презентации программы "Бренд страны: Венесуэла" в Каракасе.

"Это программа страны, открытой для своего будущего, - сказал он. - Мы пытаемся сделать все возможное для мира и развития Венесуэлы, чтобы обеспечить лучшее будущее для страны. Мы начинаем этот план, чтобы подчеркнуть национальную идентичность через культурные традиции страны - музыку, песни, но основа этого плана - моральная и духовная широта венесуэльцев".

Мадуро также указал на необходимость увеличения разнообразия и количества экспортируемых продуктов, чтобы увеличить приток иностранной валюты в страну.

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