Президент Дутерте высказал желание переименовать Филиппины - СМИ
16:00 12.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Филиппин Родриго Дутерте выразил намерение изменить название страны, чтобы ослабить ее связь с колониальным наследием. Как передает во вторник газета "Манила буллетин", новым именем для Филиппин может стать "Республика Махарлика".
Накануне Дутерте, выступая с речью в провинции Магинданао, раскритиковал влияние Испании на культуру своей родины. "Название нашей страны придумал Магеллан, путешествие которого оплатил испанский король Филипп. Поэтому глупец и назвал ее Филиппинами. Но когда-нибудь мы это исправим" - выразил надежду президент.
Дутерте также поддержал идею филиппинского диктатора Маркоса, который рекомендовал переименовать страну в "Республику Махарлика" во время своего правления в прошлом столетии. "Маркос был прав, потому что "махарлика" это малайское [родственное нам] слово" - объяснил глава Филиппин.
В современном филиппинском языке термин "махарлика" означает "королевская знать". В XX веке он активно использовался режимом Маркоса для обозначения традиционной культуры Филиппин.
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