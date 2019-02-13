Минск не будет спокойно смотреть, как Варшава бряцает оружием - Лукашенко
17:40 12.02.2019 Источник: RNS
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с новым послом страны в Польше Владимиром Чушевым заявил, что Минск не будет спокойно смотреть, как Варшава бряцает оружием.
«Никаких угроз от нас они пусть не ждут. Но это не значит, что если они будут бряцать оружием, то мы будем спокойно на это смотреть. В том числе учитывая нашу совместную белорусско-российскую группировку на этом направлении», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба. RNS
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