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НОВОСТИ

Правительство может ужесточить санкции за нарушение ПДД

11:00 15.02.2019 Источник: Коммерсант.ru

Автомобилистам стоит приготовиться к увеличению санкций за нарушение Правил дорожного движения (ПДД). Минтранс, как выяснил “Ъ”, предложил правительству РФ ввести пятисотрублевый штраф за превышение скоростного лимита на 10–20 км/ч.

В МВД считают, что новая санкция должна применяться только в населенных пунктах. В полицейском ведомстве ведут речь и об отмене скидки при оперативной оплате штрафа за нарушение правил стоянки и езду с нечитаемыми номерами.

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