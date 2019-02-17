Глава пресс-службы Госдепа Науэрт сняла свою кандидатуру на пост постпреда США при ООН

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт сняла свою кандидатуру с выдвижения на пост постпреда США при ООН. Об этом говорится в заявлении американского дипведомства, опубликованном в субботу.

"Последние два месяца были изнурительными для моей семьи, ради нее я снимаю свою кандидатуру с выдвижения на пост постпреда", - приводятся в сообщении слова Науэрт. "Служба в администрации США в течение последних двух лет была огромной честью для меня, я всегда буду благодарна президенту [Дональду Трампу], госсекретарю [Майклу Помпео] и своим коллегам по Госдепартаменту за их поддержку", - сообщила она.

В пресс-релизе не указывается, будет ли и далее Науэрт возглавлять пресс-службу ведомства, при этом в тексте сообщения она обозначается как "официальный представитель" Госдепартамента. "Я желаю Хезер всего самого лучшего. Знаю, что она будет прекрасно представлять нашу страну на любой должности, на которой она окажется в будущем", - заявил госсекретарь Помпео.

7 декабря 2018 года президент Трамп заявил о намерении выдвинуть Науэрт на должность постпреда при ООН. Она возглавляет пресс-службу внешнеполитического ведомства с 24 апреля 2017 года. 13 марта 2018 года она стала исполняющей обязанности заместителя госсекретаря по публичной дипломатии и связям с общественностью. До этого Науэрт работала ведущей телеканала Fox News.

Никки Хейли, занимающая должность постпреда США при ООН с января 2017 года, 9 октября объявила о своей отставке.