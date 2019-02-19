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Для полной отмены муниципального фильтра необходимо повысить устойчивость политической системы - эксперт

17:50 19.02.2019 Источник: НГ-Online

Согласие партии «Единая Россия» (ЕР) с предложениями Центризбиркома (ЦИК) относительно снижения муниципального фильтра на выборах с 10% до 5% является «серьезным шагом по дальнейшей демократизации российской избирательной системы». Об этом заявил «НГ» руководитель рабочей группы по созданию Избирательного кодекса РФ, сопредседатель Российского общества политологов (РОП), декан факультета политологии МГУ профессор Андрей Шутов.

«Этот шаг предварительно широко обсуждался в партийной среде, были разные оценки, не только за, но и против. В итоге предложения ЦИК были одобрены, – сказал Андрей Шутов. – Это решение послужит тому, что наша избирательная система будет становиться все более демократичной». По словам Андрея Шутова, «в перспективе надо стремиться к тому, чтобы муниципальный фильтр был полностью отменен»: «Но для этого наша политическая система должна быть более устойчивой, тем более, что на выборах появляется все больше популистских политиков, которые откровенно манипулируют волеизъявлением избирателей».

«Очень важно формирование активной электоральной культуры в России, чтобы наши избиратели занимали ответственную гражданскую позицию, а не поддавались на откровенный обман пустых обещаний кандидатов-популистов, которые цинично полагают, что избиратель съест все, что ему дадут», – подчеркнул Андрей Шутов. По его словам, «способность избирателя отличить кандидата, дающего те обещания, с которыми он может справиться, от кандидата-демагога и популиста, является важным показателем гражданской зрелости».

Андрей Серенко

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