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НОВОСТИ

Президент обратил внимание на некорректный перерасчет пенсий при индексации

12:35 20.02.2019 Источник: НГ-Online

В своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин обратил внимание на неверный подход к индексации и перерасчету пенсий: 

"В этом году были проиндексированы пенсии. Кто-то из-за этого перестал получать доплаты и стал считать, что его обманули. Проиндексировали - и получилось, что прожиточный минимум сравнялся или превысил. Это несправедливость. Индексация пенсий должна осуществляться сверх уровня прожиточного минимума пенсионера. То есть государства сначала должно довести пенсию до прожиточного минимума, а потом уже доплачивать. Пенсии за прошедший период нужно пересчитать и доплатить то, что люди недополучили".

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