Президент обратил внимание на некорректный перерасчет пенсий при индексации

12:35 Источник: НГ-Online

В своем послании Федеральному собранию президент РФобратил внимание на неверный подход к индексации и перерасчету пенсий:"В этом году были проиндексированы пенсии. Кто-то из-за этого перестал получать доплаты и стал считать, что его обманули. Проиндексировали - и получилось, что прожиточный минимум сравнялся или превысил. Это несправедливость. Индексация пенсий должна осуществляться сверх уровня прожиточного минимума пенсионера. То есть государства сначала должно довести пенсию до прожиточного минимума, а потом уже доплачивать. Пенсии за прошедший период нужно пересчитать и доплатить то, что люди недополучили".