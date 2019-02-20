Российские ученые посчитали, сколько космонавт получит радиации при полете на Марс

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский научный прибор FREND ("ФРЕНД"), установленный на аппарате "ЭкзоМарс-2016" (первый этап совместной российско- европейской миссии) определил, что экипаж при полете на Марс и обратно получит дозу радиации, составляющую две трети от допустимой за всю карьеру космонавта (пока он находится в отряда космонавтов). Об этом сообщил в среду заведующий отделом Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.

"На основе этих измерений были сделаны оценки эквивалентной дозы, который получил бы пилотируемый экипаж за перелет к Марсу туда и обратно с пребыванием на Марсе около одного года. Оказалось, что суммарная доза в этих условиях составила бы 60% от предельно допустимой дозы для полной карьеры космонавта", - сказал Митрофанов, выступая на Совете РАН по космосу.

По его словам, данные российского прибора - это существенный факт, который надо учитывать при планировании будущих марсианских экспедиций.