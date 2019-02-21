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Делегация РФ не дала ПА ОБСЕ принять рекомендацию о недопуске наблюдателей на выборы

16:00 21.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегация российских парламентариев в ходе зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ блокировала принятие рекомендации, в которой говорится о праве стран не допускать на выборы наблюдателей от международных организаций под предлогом возможного конфликта интересов. Об этом журналистам сообщил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По его словам, речь идет о разрабатываемой в ОБСЕ инструкции. "Правильно регламентировать наблюдение за выборами, но неправильно, на наш взгляд, прописаны конфликты интересов. И может сложиться ситуация, при которой принимающая наблюдателей сторона может фактически" отказать наблюдателям от международной организации во въезде "под предлогом конфликта интересов". "И нам удалось сейчас предотвратить принятие этого документа консенсусом, вернуть его на доработку. Надеюсь, в ходе доработки мы все спорные моменты сможем устранить", - сказал Толстой.

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