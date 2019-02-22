Российский Су-27 опасно сблизился со шведским самолетом - ВС Швеции
22:06 22.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский истребитель Су-27 приблизился на расстояние менее 20 метров к шведскому самолету радиотехнической разведки над Балтийским морем. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте вооруженных сил королевства.
"Во время полета над Балтийским морем в международном воздушном пространстве в начале недели за шведским сигнальным самолетом следил российский SU 27. Российский самолет пролетел на расстоянии менее 20 метров", - сказано в сообщении. Вооруженные силы сообщили об инциденте правительству Швеции, уточняется в документе.
"Это неприемлемое поведение. Министерство обороны оценивает эти действия как выходящие за рамки нормы", - прокомментировал инцидент министр обороны страны Петер Хультквист в интервью Шведскому радио.
Российские власти ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей осуществляются в строгом соответствии с международно- правовыми нормами.
НОВОСТИ
- 22:20 22.02.2019
- Бывший полпред президента РФ задержан в Кишиневе
- 21:48 22.02.2019
- США могут включиться в московский формат переговоров по Афганистану
- 21:28 22.02.2019
- Представителя России отстранили от наблюдения за выборами в Молдавии
- 21:03 22.02.2019
- Индейцы захватили генерала Нацгвардии Венесуэлы
- 20:36 22.02.2019
- Российский сенатор: США завербовали Гуайдо в Сербии
- 20:20 22.02.2019
- Лейбористы хотят повторного референдума по Brexit
- 19:50 22.02.2019
- МАГАТЭ: Иран выполняет условия ядерной сделки
- 19:21 22.02.2019
- Россиянам запретят держать дома медведей и ядовитых пауков
- 19:05 22.02.2019
- Дочь и.о. посла КНДР в Италии не похищали. Она обиделась на родителей
- 18:47 22.02.2019
- Новый российский корабль не будет летать на МКС - Рогозин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать