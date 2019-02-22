Российский Су-27 опасно сблизился со шведским самолетом - ВС Швеции

22:06 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский истребитель Су-27 приблизился на расстояние менее 20 метров к шведскому самолету радиотехнической разведки над Балтийским морем. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте вооруженных сил королевства.

"Во время полета над Балтийским морем в международном воздушном пространстве в начале недели за шведским сигнальным самолетом следил российский SU 27. Российский самолет пролетел на расстоянии менее 20 метров", - сказано в сообщении. Вооруженные силы сообщили об инциденте правительству Швеции, уточняется в документе.

"Это неприемлемое поведение. Министерство обороны оценивает эти действия как выходящие за рамки нормы", - прокомментировал инцидент министр обороны страны Петер Хультквист в интервью Шведскому радио.

Российские власти ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей осуществляются в строгом соответствии с международно- правовыми нормами.