В Совфеде впервые со времен распада СССР выступил спикер армянского парламента

13:04 Источник: НГ-Online

Москву посетил председатель Национального собрания (парламента) Армении Арарат Мирзоян. 27 февраля он выступил в Совете Федерации (СФ). Со времен распада СССР это первый случай выступления спикера армянского парламента в СФ. Это событие привлекло внимание в кругах российских политиков и экспертов. Хорошо известно, что после бархатной революции в Армении и прихода к власти Никола Пашиняна возникли опасения по поводу возможной переориентации Армении на Запад в ущерб интересам нынешнего стратегического союзника Еревана – Москвы. Несмотря на неоднократные заверения армянского руководства в неизменности внешнеполитического вектора республики, устранить возникшую в двусторонних отношениях неопределенность не удавалось. Визит Арарата Мирзояна в Москву – первый после его избрания спикером парламента – состоялся благодаря усилиям посла Армении в РФ Вардана Тоганяна. Визит, безусловно, носит знаковый характер. А выступление армянского спикера в Совете Федерации является свидетельством того, что Россия и Армения останутся важнейшими партнерами.

Соб. инф.