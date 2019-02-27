0
0
151
НОВОСТИ

В Совфеде впервые со времен распада СССР выступил спикер армянского парламента

13:04 27.02.2019 Источник: НГ-Online

Москву посетил председатель Национального собрания (парламента) Армении Арарат Мирзоян. 27 февраля он выступил в Совете Федерации (СФ). Со времен распада СССР это первый случай выступления спикера армянского парламента в СФ. Это событие привлекло внимание в кругах российских политиков и экспертов. Хорошо известно, что после бархатной революции в Армении и прихода к власти Никола Пашиняна возникли опасения по поводу возможной переориентации Армении на Запад в ущерб интересам нынешнего стратегического союзника Еревана – Москвы. Несмотря на неоднократные заверения армянского руководства в неизменности внешнеполитического вектора республики, устранить возникшую в двусторонних отношениях неопределенность не удавалось. Визит Арарата Мирзояна в Москву – первый после его избрания спикером парламента – состоялся благодаря усилиям посла Армении в РФ Вардана Тоганяна. Визит, безусловно, носит знаковый характер. А выступление армянского спикера в Совете Федерации является свидетельством того, что Россия и Армения останутся важнейшими партнерами.

                                                                                                                                                                                                                                  Соб. инф.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 27.02.2019
Зампред правительства Подмосковья и посол РФ в Японии обсудили вопросы регионального сотрудничества
0
31
13:32 27.02.2019
Путин поручил кабмину принять меры по снижению ипотечной ставки до 8% и ниже
0
86
13:20 27.02.2019
Бокова предложила вдвое увеличить штрафы за распространение вредной для детей информации
0
96
13:05 27.02.2019
Песков считает возможным вмешательство из США в работу интернета в РФ
0
126
13:00 27.02.2019
В ходе КТО в Нальчике уничтожено трое боевиков
0
128
12:32 27.02.2019
Въезд в исторический центр Венеции станет платным
0
154
12:20 27.02.2019
В Нидерландах таможня изъяла 90 тысяч бутылок российской водки
0
200
12:09 27.02.2019
В результате пожара и взрыва на вокзале в Каире погибло свыше 20 человек
0
187
12:00 27.02.2019
В Швеции задержан подозреваемый в шпионаже в пользу РФ
0
209
11:32 27.02.2019
РФ и Сирия призвали США вывести с сирийской территории свои незаконно находящиеся там силы
0
226

Возврат к списку