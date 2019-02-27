В Совфеде впервые со времен распада СССР выступил спикер армянского парламента
13:04 27.02.2019 Источник: НГ-Online
Москву посетил председатель Национального собрания (парламента) Армении Арарат Мирзоян. 27 февраля он выступил в Совете Федерации (СФ). Со времен распада СССР это первый случай выступления спикера армянского парламента в СФ. Это событие привлекло внимание в кругах российских политиков и экспертов. Хорошо известно, что после бархатной революции в Армении и прихода к власти Никола Пашиняна возникли опасения по поводу возможной переориентации Армении на Запад в ущерб интересам нынешнего стратегического союзника Еревана – Москвы. Несмотря на неоднократные заверения армянского руководства в неизменности внешнеполитического вектора республики, устранить возникшую в двусторонних отношениях неопределенность не удавалось. Визит Арарата Мирзояна в Москву – первый после его избрания спикером парламента – состоялся благодаря усилиям посла Армении в РФ Вардана Тоганяна. Визит, безусловно, носит знаковый характер. А выступление армянского спикера в Совете Федерации является свидетельством того, что Россия и Армения останутся важнейшими партнерами.
Соб. инф.
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