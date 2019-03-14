Цена нефти Brent превысила $68 за баррель впервые с 16 ноября

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2019 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,71% по состоянию на 11:10 мск, до $68,03 за баррель, свидетельствуют данные биржи.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня в $68 за баррель 16 ноября 2018 г.



Цена фьючерса на нефть марки WTI поднялась на 0,58%, до $58,6 за баррель.



На фоне укрепления котировок нефти курс доллара к рублю на Московской бирже опустился на 0,13%, до 65,32 руб., курс евро - на 0,12%, до 74,01 руб.

