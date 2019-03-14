Сенат Конгресса США принял решение об отмене ЧП на границе с Мексикой
22:40 14.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сенат Конгресса США в четверг проголосовал за принятие резолюции об отмене введенного президентом Дональдом Трампом режима ЧП на границе с Мексикой. Трансляция заседания верхней палаты велась на сайте законодательного органа.
Ранее резолюцию уже приняла Палата представителей Конгресса. Теперь документ попадет на стол хозяина Белого дома, который уже заявил, что наложит на резолюцию вето.
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