ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против граждан РФ, добавив в список 8 военных
12:00 15.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз продлил на следующие шесть месяцев санкции против отдельных граждан РФ, включив в черный список из-за ситуации в Керченском проливе восемь новых лиц - российских военных. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, в котором в пятницу опубликованы соответствующие нормативные акты.
В документе отмечается, что ограничительные меры, срок которых истекает 15 марта, продлены "в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Кроме того, Совет ЕС "решил добавить в черный список восемь официальных лиц России в качестве реакции на эскалацию в Керченском проливе и Азовском море и нарушение Россией международного права, которая применила военную силу неоправданно".
Ограничительные меры введены, в частности, в отношении начальника пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя контр-адмирала Сергея Станкевича, капитана первого ранга Руслана Ромашкина (начальника службы пункта управления ФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю), капитана первого ранга Андрея Шеина (заместителя начальника пограничного управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю), капитана второго ранга Алексея Шатохина (начальника службы в Керчи пункта управления ФСБ РФ по Республике Крым), командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова. Кроме того, в черный список попали Алексей Саляев и Андрей Шипицин, командующие пограничными сторожевыми кораблями "Дон" и "Изумруд" соответственно, а также командир малого противолодочного корабля "Суздалец" Сергей Щербаков.
Таким образом, в черный список входит теперь 171 человек, среди которых есть граждане России и Украины, и 44 юридических лица, главным образом органы власти и военные формирования провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и рестрикции по Крыму. Последний представляет собой набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие- либо связи.
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